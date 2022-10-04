В Казахстан въехали более 200 тысяч сбежавших от мобилизации россиян

С 21 сентября после объявленной российской мобилизации в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян.
Об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет Zakon.kz.
Он отметил, что ситуация на пунктах пропуска стабильная, она находится под контролем.
По информации главы МВД, 3 октября в Казахстан прибыло семь тысяч граждан россии, выехало - около 11 тысяч человек.
В какие страны выехали россияне, прибывшие в Казахстан, неизвестно.
Отмечается, что с 1 апреля по 27 сентября на гражданство Казахстана подал заявку 441 гражданин рф, из которых 117 - этнические казахи из рф.
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