В Карабахе госпитализированы российские миротворцы, подорвавшиеся на мине

15:17 27 Апрель Киев, Украина

Два российских миротворца госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями, которые они получили в результате подрыва на мине в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает агентство Sputnik Армения во вторник, 27 апреля.



Указано, что этот инцидент произошел еще 25 апреля.

"Осуществлявший перевозку российских военнослужащих грузовик подорвался в Карабахе на противотанковой мине. В результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-секретарь госслужбы по ЧС МВД Карабаха Унан Тадевосян, из-за ранения миротворцев были прекращены поиски останков погибших в Карабахе, которые должны были пройти в районе города Физули.



По данным армянского государственного агентства Арменпресс, раненые военнослужащие находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.