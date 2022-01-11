В Карабахе госпитализированы российские миротворцы, подорвавшиеся на мине

Два российских миротворца госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями, которые они получили в результате подрыва на мине в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает агентство Sputnik Армения во вторник, 27 апреля.
Указано, что этот инцидент произошел еще 25 апреля.
Указано, что этот инцидент произошел еще 25 апреля.
Как сообщил пресс-секретарь госслужбы по ЧС МВД Карабаха Унан Тадевосян, из-за ранения миротворцев были прекращены поиски останков погибших в Карабахе, которые должны были пройти в районе города Физули.
По данным армянского государственного агентства Арменпресс, раненые военнослужащие находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.
По данным армянского государственного агентства Арменпресс, раненые военнослужащие находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии