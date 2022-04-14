В Карабахе больше не стреляют. Сейчас идет обмен телами

С момента подписания перемирия между Арменией и Азербайджаном, обе стороны конфликта начали подготовку тел погибших во время военных действий. С середины прошлой недели и по сегодняшний день передали тела 200 человек, сообщает dpa во вторник, 17 ноября.
Процесс передачи тел контролируют наблюдатели из Международного Красного Креста.
По словам президента МКК Петера Маурера, приоритетами деятельности организации в Нагорном Карабахе является помощь переселенцам, поиск под завалами тел погибших, а также посещение пленных для подготовки к возможным переговорам и обмену.
Процесс передачи тел контролируют наблюдатели из Международного Красного Креста.
По словам президента МКК Петера Маурера, приоритетами деятельности организации в Нагорном Карабахе является помощь переселенцам, поиск под завалами тел погибших, а также посещение пленных для подготовки к возможным переговорам и обмену.
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