В Карабахе больше не стреляют. Сейчас идет обмен телами

18:19 17 ноября Киев, Украина

С момента подписания перемирия между Арменией и Азербайджаном, обе стороны конфликта начали подготовку тел погибших во время военных действий. С середины прошлой недели и по сегодняшний день передали тела 200 человек, сообщает dpa во вторник, 17 ноября.

Процесс передачи тел контролируют наблюдатели из Международного Красного Креста.

По словам президента МКК Петера Маурера, приоритетами деятельности организации в Нагорном Карабахе является помощь переселенцам, поиск под завалами тел погибших, а также посещение пленных для подготовки к возможным переговорам и обмену.