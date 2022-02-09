В Канаде вспыхнули лесные пожары

16:52 20 Май Киев, Украина

В канадской провинции Манитобе горят леса, зафиксировано как минимум 12 очагов пожаров чрезвычайно опасного уровня. В некоторых районах началась эвакуация людей.



Пожары распространились на площади в несколько тысяч гектар. Людей предупреждают об опасности. В одном районе введено чрезвычайное положение, пишет The Watchers.



Самый крупный пожар в сообществе Хомбрук. Огонь распространился на 14,4 тысячи гектар, протяженность пожара более 80 километров, а ширина около 16 километров.

Также горит парк Спрус-Вудс, огонь распространился на 5, 6 тысяч гектар. Местные власти ввели чрезвычайное положение.



Правительство просит граждан избегать опасных участков и не фотографировать стихийное бедствие, поскольку это опасно и может затруднить работу спасателей.