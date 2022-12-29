В Канаде украинцы смогут получить постоянный статус

Украинские беженцы, которые приехали в Канаду по временной миграционной программе смогут получить постоянный статус.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC.
Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.
Отметим, что всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.
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