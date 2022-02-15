В Канаде предложили запретить полеты над Беларусью

14:28 24 Май Киев, Украина

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий направила в МИД страны письмо с призывом запретить канадским авиакомпаниям осуществлять полеты над Беларусью

"Это похищение подвергло опасности жизни более сотни человек на борту самолета. Этот поступок режима Лукашенко нарушает больше международных соглашений, чем можно назвать. Это - акт государственного терроризма", - написала Хичий.

В связи с этим, она призвала правительство Канады принять ряд шагов, среди которых запрет канадским авиакомпаниям летать над Беларусью и объявление предупреждения для всех канадцев об опасности пребывания в белорусском авиапространстве.



Хичий также призвала Канаду "работать с союзниками в НАТО и ЕС над существенным усилением санкций против белорусского режима".