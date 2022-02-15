В Канаде предложили запретить полеты над Беларусью
14:28 24 Май Киев, Украина
Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий направила в МИД страны письмо с призывом запретить канадским авиакомпаниям осуществлять полеты над Беларусью
.
"Это похищение подвергло опасности жизни более сотни человек на борту самолета. Этот поступок режима Лукашенко нарушает больше международных соглашений, чем можно назвать. Это - акт государственного терроризма", -
написала Хичий.
В связи с этим, она призвала правительство Канады принять ряд шагов, среди которых запрет канадским авиакомпаниям летать над Беларусью и объявление предупреждения для всех канадцев об опасности пребывания в белорусском авиапространстве.
Хичий также призвала Канаду "работать с союзниками в НАТО и ЕС над существенным усилением санкций против белорусского режима".
"Каждый автократ и диктатор мира, в том числе ключевой спонсор и союзник Лукашенко Владимир Путин, наблюдает, как Западные демократии реагируют на наглый государственный терроризм. Если реакция будет неэффективной, автократии и диктатуры получат дополнительное поощрение действовать подобно", — отметила Хичий.
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