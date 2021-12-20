В Канаде построят украинский космодром им. Александра Дегтярева

12:07 20 Ноябрь Киев, Украина

Украина - колыбель и одна из ведущих стран в области ракетостроения. Отсюда начинал свой звездный путь великий Сергей Королёв. Центром проектирования и создания советских ракет был Днепропетровский завод Южмаш. Долгое время ракеты Южмаша взлетали с чужих космодромов. Наконец, у страны появилась возможность иметь свою пусковую площадку для дальнейшего развития отечественного ракетостроения и покорения космоса.

Вчера, 19 ноября, в Галифаксе, столице канадской провинции Новая Шотландия, прошло торжественное подписание всех документов, необходимых для начала строительства площадки для запуска в космос производимой в Украине ракеты-носителя Циклон-4М.

Как рассказал в Facebook глава Госкосмоса Владимир Тафтай, в основе проекта заложено строительство на канадском побережье коммерческого космодрома для ракеты-носителя Циклон-4М, который создают украинские ГП КБ Южное и ГП ПО Южный машиностроительный завод.

В работах по строительству космодрома для украинских ракет примет участие и канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). Центру управления полетами (ЦУП) нового космодрома дадут имя легендарного директора КБ Южное Александра Дегтярева.

Данный проект был разработан в рамках Общегосударственной программы по техническому и научному развитию космической отрасли страны на ближайшие пять лет. На развитие этой программы Украина выделит 15 млрд гривен. Кроме строительства космодрома программа предусматривает вступление страны в Европейское космическое агентство, вывод в космос орбитального спутника Сич-2-30, а также создание системы спутников.

Как заверил Владимир Тафтай, Сич-2-30 завершает испытания и будет выведен на орбиту через год. Первая же ракета с нового космодрома должна стартовать уже через два года.