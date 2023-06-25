В Канаде начали расследование аварии туристического батискафа Титан

08:47 25 июня Киев, Украина

После того, как в Атлантическом океане пропал батискаф компании OceanGate Expeditions, были начаты поиски затонувшего батискафа Титан. Подводное транспортное средство с пятью туристами на борту пропало во время экспедиции к затонувшему лайнеру Титаник.

По сообщению Reuters, в Канаде Совет по безопасности транспорта Канады (TSB) начал расследование аварии туристического подводного аппарата Титан, в результате которой погибли пять человек, которые в момент погружения батискафа находились на его борту.

Как объяснили в TSB, они вынуждены приступить к делу, так как его надводное вспомогательное судно Полярный принц ходило под флагом Канады.

Команда TSB прибыла в Сент-Джонс, чтобы собрать информацию и провести опрос свидетелей.

Отмечается, что уже изучаются обломки подводного корабля Титан, найденные на дне Северной Атлантики в четверг с помощью роботизированного водолазного аппарата, запущенного с канадского поискового судна. Изучая их, группа экспертов пришла к выводу, что батискаф был разрушен в результате направленного внутрь взрыва - имплозии. То есть судно длиной в 22 фута было раздавлено под давлением воды.

Фрагменты батискафа, потерявшего связь со своим надводным кораблем поддержки примерно через час 45 минут после произошедшего неделю назад погружения, были найдены на морском дне на расстоянии около 488 метров от носа затонувшего Титаника, на глубине около 3,8 км.

Вопросы безопасности Титана возникали еще в 2018 году во время симпозиума отраслевых экспертов, а также в судебном процессе бывшего руководителя морских операций OceanGate, урегулированного позже того же года.