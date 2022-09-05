В Канаде двое мужчин устроили резню: погибли 10 человек, еще 15 пострадали

07:40 05 сентября Киев, Украина

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, десять человек погибли и пятнадцать госпитализированы с многочисленными ножевыми ранениями

Об этом сообщает The New York Times .



Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор предположила, что раненых может быть больше.



Предварительно жертвами преступников становились случайные люди, хотя стражи порядка не исключают, что часть из них убиты целенаправленно.



Уточняется, что нападение произошло в резервации индейцев Кри Джеймс Смит Кри Нейшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Велдон.



Полиция подозревает в нападении двух мужчин – Дэмиена и Майлза Сандерсов, им 31 и 30 лет соответственно. Наличие их родства и его степень устанавливается.

Подозреваемым удалось скрыться и сейчас их ищут. Они могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждение для всей территории провинции.



Жителям рекомендуется не приближаться к подозрительным лицам и не подбирать автостопщиков.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал резню "ужасной и душераздирающей".