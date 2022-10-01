В каком случае путин может нажать ядерную кнопку - ISW

Угрозы применить ядерное оружие, которые исходят от путина, не являются принципиально новыми и, скорее всего, глава кремля не готов к его применению. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).
В ISW склонны к тому, что путин применит ядерное оружие лишь в том случае, если посчитает, что оно не повлечет за собой прямого военного вмешательства Запада и если, по его оценке, оно сыграет решающую роль в войне с Украиной, предполагает ISW.
Также эксперты обратили внимание на то, что в Москве говорят о якобы готовности к переговорам. Там считают, что это указывает на слабость путина и тот просто желает оттянуть время для перегруппировки сил.
В американском Институте изучения войны добавили, что, решившись на ядерный удар, путин понесет колоссальные потери, так как, несомненно, получит ответ от западных стран.
Напомним, 21 сентября путин заявил, что все средства поражения, в том числе и ядерные, россия готова применить в случае "угрозы своей территориальной целостности".
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