В каком случае путин может нажать ядерную кнопку - ISW

09:50 01 октября Киев, Украина

Угрозы применить ядерное оружие, которые исходят от путина, не являются принципиально новыми и, скорее всего, глава кремля не готов к его применению. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Его последние угрозы не являются принципиально новыми и не свидетельствуют о скорой подготовке к применению ядерного оружия. Пересечение противником установленных путиным "красных линий" в Украине до сих пор не приводило к угрозе применения ядерного оружия", - отмечают специалисты.

В ISW склонны к тому, что путин применит ядерное оружие лишь в том случае, если посчитает, что оно не повлечет за собой прямого военного вмешательства Запада и если, по его оценке, оно сыграет решающую роль в войне с Украиной, предполагает ISW.

Также эксперты обратили внимание на то, что в Москве говорят о якобы готовности к переговорам. Там считают, что это указывает на слабость путина и тот просто желает оттянуть время для перегруппировки сил.

"Неясно, какими индикаторами путин будет руководствоваться, оценивая успех двух своих главных усилий по спасению ситуации в Украине, а именно: восстановления собственных сил и попытки сломить решимость Запада посредством экономического давления. И в том, и в другом он, скорее всего, потерпит неудачу, но путину может потребоваться больше времени, чтобы увидеть ее последствия, прежде чем принять решение о том, что делать дальше", - считают эксперты.

В американском Институте изучения войны добавили, что, решившись на ядерный удар, путин понесет колоссальные потери, так как, несомненно, получит ответ от западных стран.

Напомним, 21 сентября путин заявил, что все средства поражения, в том числе и ядерные, россия готова применить в случае "угрозы своей территориальной целостности".