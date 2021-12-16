В Каире прошел Золотой парад фараонов - перевозка 22 мумий фараонов

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Не секрет, что даже после смерти древние правители Египта являются уважаемыми особами, к которым нужно относиться с особой осторожностью. Можно ли тревожить тела фараонов, остается вопросом. Но вчера, 3 апреля, в столице Египта Каире состоялась торжественная церемония, связанная с переездом мумий фараонов из Египетского музея в новый Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в районе Фустат. Мероприятие, которое назвали Золотым парадом фараонов, транслировали около 400 телеканалов со всего мира.

Торжественно перевозили забальзамированные тела 22 древних царей Египта: 18 королей и четырех королев. Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляли облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

В целом кортеж, который сопровождали 60 мотоциклов, 150 лошадей и музыкальный ансамбль, преодолел пять километров. Его маршрут пролегал вдоль главной водной артерии страны - Нила. В мероприятии принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Следующие две недели артефакты будут находиться в лаборатории NMEC, где их подготовят к установлению в витринах в Королевском зале мумий. Новые экспонаты будут доступны публике с 18 апреля.

Так, некоторые египтяне считают, что перевозка фараонов и ряд несчастных случаев, произошедших на прошлой неделе в стране, связаны.

По их мнению, железнодорожная катастрофа, унёсшая жизни 32 человек, обрушение дома в Каире, жертвами которого стали по меньшей мере 23 человека, а также "пробка" в Суэцком канале случились из-за "проклятия потревоженных фараонов".

Напомним, ранее египетские ученые раскрыли тайну гибели фараона Секененра Таа II. По их словам, смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью.