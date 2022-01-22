В Кабуле совершено нападение на правительственный кортеж

В столице Афганистана , во время движения правительственного конвоя, сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
Целью был вице-президент Амрулл Салех, сам чиновник не пострадал.
По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли 10 человек и еще 16 были ранены.
В видеообращении Салех подтвердил, что на его конвой было совершено нападение, что его охранники получили ранения, а он получил незначительные ранения на руке и лице. Амрулл Салех извинился за вред, причиненный присутствующим в результате сегодняшней атаки.
Покушение произошло перед началом внутреннеафганских мирных переговоров, которые планировалось провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства и радикально-исламского движения Талибан пока не назначена. Но талибы опубликовали заявление, в котором отрицают причастность к взрыву.
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