В Кабуле совершено нападение на правительственный кортеж

14:51 09 Сентябрь Киев, Украина

В столице Афганистана , во время движения правительственного конвоя, сработало взрывное устройство в припаркованной машине.

Целью был вице-президент Амрулл Салех, сам чиновник не пострадал.

По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли 10 человек и еще 16 были ранены.

Сын вице-президента Эбади Салех написал в Twitter, что он был со своим отцом, когда произошел взрыв и сказал: «Уверяю, с ним все хорошо, и со всеми все хорошо».

В видеообращении Салех подтвердил, что на его конвой было совершено нападение, что его охранники получили ранения, а он получил незначительные ранения на руке и лице. Амрулл Салех извинился за вред, причиненный присутствующим в результате сегодняшней атаки.

«Сегодня враги Афганистана еще раз попытались нанести вред Салеху, но им не удалось реализовать их дьявольский замысел», — сообщил представитель канцелярии вице-президента Разван Мурад.