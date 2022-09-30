В Кабуле произошел теракт, погибли студенты

11:40 30 сентября Киев, Украина

Очередной кровавый теракт Афганистане . В образовательном центре Кадж во время экзаменов прогремел взрыв, погибли по меньшей мере, 32 человека, еще 40 ранены.

Об этом 30 сентября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя МВД страны Абдула Нафи Таккура.

По имеющимся данным, теракт в образовательном центре совершил террорист-смертник. Центр расположен в западном районе города Дашт-э-Барчи, где проживают преимущественно шииты-хазарейцы. Именно они часто становятся главной целью террористических атак и сталкиваются с преследованиями как со стороны террористической организации ИГ, так и со стороны талибов.