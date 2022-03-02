В Израиле выбрали нового президента

14:53 02 Июнь Киев, Украина

В ходе тайного голосования Кнессета (Парламента) был избран президент Израиля, им стал Ицхак Герцог. Его кандидатуру поддержали 87 из 120 депутатов.

Ицхак Герцог сменил на посту 81-летнего Реувена Ривлина и стал 11-м президентом страны. Новоизбранный президент вступит в должность 9 июля, пишет The Jerusalem Post.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе.

"Я поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост президента государства и желаю ему больших успехов от имени всех граждан Израиля", - написал премьер в Twitter.

В своем первом выступлении после избрания президентом Ицхак Герцог заявил, что намерен "строить мосты" внутри израильского общества, а также поощрять предпринимательство, "бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю" и "сохранять основы демократии".

"С трепетом я принимаю на себя огромную ответственность, которую вы возложили на меня. Я принимаю привилегию служить всему израильскому обществу", - заявил избранный президент.

Соперницей Герцога на выборах была Мирьям Перец - вторая женщина в истории страны, которая претендовала на пост главы государства. Она пожелала Герцогу удачи на посту.



Ицхак Герцог - сын Хаима Герцога. Он стоял у истоков израильских спецслужб, был постоянным представителем страны в ООН, а в 1983-1993 годах - президентом Израиля.