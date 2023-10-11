В Израиле растет число жертв нападения палестинской группировки ХАМАС

Число жертв нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль продолжает расти, и на 11 октября превышает 1200 человек, при этом около 3000 человек получили ранения, согласно информации, опубликованной газетой The Times of Israel, ссылающейся на данные СМИ.
Среди погибших и раненых в этом конфликте есть граждане разных стран, включая Израиль, США, Украину, россию, Таиланд, Непал и Францию. Особенно тревожным является то, что судьба 150 человек, которые были похищены и вывезены в сектор Газа, до сих пор остается неизвестной.
Министерство здравоохранения сообщило, что в результате нападения пострадали 2901 человек, из которых более 500 все еще находятся в больнице, включая 26 человек в критическом состоянии и 340 человек в тяжелом состоянии. В то же время Министерство здравоохранения сектора Газа официально заявило о 900 погибших в результате израильских ударов и 4500 раненых.
Среди погибших и раненых в этом конфликте есть граждане разных стран, включая Израиль, США, Украину, россию, Таиланд, Непал и Францию. Особенно тревожным является то, что судьба 150 человек, которые были похищены и вывезены в сектор Газа, до сих пор остается неизвестной.
Министерство здравоохранения сообщило, что в результате нападения пострадали 2901 человек, из которых более 500 все еще находятся в больнице, включая 26 человек в критическом состоянии и 340 человек в тяжелом состоянии. В то же время Министерство здравоохранения сектора Газа официально заявило о 900 погибших в результате израильских ударов и 4500 раненых.
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