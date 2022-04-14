В Израиле обнаружен фрагмент кувшина с 3100-летней надписью

На севере Израиля ученые археологи обнаружили остатки древнего кувшина, на котором красовалась надпись «Джеруббаал», она была сделана чернилами и по мнению ученых датируется 1100 годом до нашей эры - это время прославлено рассказами о библейских судьях.
Древняя надпись была найдена в яме в Хирбат-эр-Раи, месте раскопок примерно в 3 км к северо-западу от Тель-Лахиша в Израиле.
Текст был написан чернилами на кувшине, на небольшом персональном керамическом сосуде, который вмещал примерно один литр и вполне возможно содержал масло, духи или лекарство.
Надпись содержит буквы йод (ломаные вверху), реш, бет, айн и ламед, а также остатки других букв.
Древняя надпись была найдена в яме в Хирбат-эр-Раи, месте раскопок примерно в 3 км к северо-западу от Тель-Лахиша в Израиле.
Текст был написан чернилами на кувшине, на небольшом персональном керамическом сосуде, который вмещал примерно один литр и вполне возможно содержал масло, духи или лекарство.
Надпись содержит буквы йод (ломаные вверху), реш, бет, айн и ламед, а также остатки других букв.
«Имя Джеруббаал знакомо из библейской традиции в Книге Судей как альтернативное имя судьи Гидеона бен Йоаша. В библейской традиции он упоминается как победивший мадианитян, которые переходили Иордан для грабежа», — сказал профессор Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета.
«Ввиду географического расстояния между Шефелой и Изреельской долиной, эта надпись может относиться к другому Иеруббаалу, а не к Гедеону библейской традиции, хотя нельзя исключать возможность того, что кувшин принадлежал судье Гедеону», — подчеркнул ученый.
Надписи периода судей чрезвычайно редки и почти не имеют аналогов в израильской археологии.
«Как мы знаем, ведутся серьезные споры о том, отражает ли библейская традиция реальность и соответствует ли она историческим воспоминаниям о временах Судей и времен Давида», — заявили археологи.
«Имя Джеруббаал появляется в Библии только во времена Судей, но теперь оно также было обнаружено в археологическом контексте, в пласте, датируемом этим периодом. То есть воспоминания были сохранены и передавались из поколения в поколение», — отметили авторы открытия.
Предварительно установлено, что надпись относится к ханаанской письменности, использовавшейся в XII—X веках до нашей эры. По мнению археологов, обнаруженная надпись может послужить своего рода мостиком для изучения перехода от ханаанской культуры к израильской и иудейской.
«Ввиду географического расстояния между Шефелой и Изреельской долиной, эта надпись может относиться к другому Иеруббаалу, а не к Гедеону библейской традиции, хотя нельзя исключать возможность того, что кувшин принадлежал судье Гедеону», — подчеркнул ученый.
Надписи периода судей чрезвычайно редки и почти не имеют аналогов в израильской археологии.
«Как мы знаем, ведутся серьезные споры о том, отражает ли библейская традиция реальность и соответствует ли она историческим воспоминаниям о временах Судей и времен Давида», — заявили археологи.
«Имя Джеруббаал появляется в Библии только во времена Судей, но теперь оно также было обнаружено в археологическом контексте, в пласте, датируемом этим периодом. То есть воспоминания были сохранены и передавались из поколения в поколение», — отметили авторы открытия.
Предварительно установлено, что надпись относится к ханаанской письменности, использовавшейся в XII—X веках до нашей эры. По мнению археологов, обнаруженная надпись может послужить своего рода мостиком для изучения перехода от ханаанской культуры к израильской и иудейской.
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