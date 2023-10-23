В Израиле назвали условие отмены наземной операции в Газе

Израиль отменит наземную операцию в секторе Газа, если террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.
Об этом в интервью австралийскому радио ABC заявил международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
Конрикус сказал, что люди "должны стать на чью-то сторону... согласно вашей собственной морали".
Военный не объяснил, почему наземное вторжение в сектор Газа откладывается, несмотря на многодневные разговоры. В то же время он отметил, что израильские войска "полностью уничтожат ХАМАС".
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