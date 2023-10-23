В Израиле назвали условие отмены наземной операции в Газе

14:27 23 октября Киев, Украина

Израиль отменит наземную операцию в секторе Газа, если террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.

Об этом в интервью австралийскому радио ABC заявил международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", - сказал он.

Конрикус сказал, что люди "должны стать на чью-то сторону... согласно вашей собственной морали".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", - сказал он.

Военный не объяснил, почему наземное вторжение в сектор Газа откладывается, несмотря на многодневные разговоры. В то же время он отметил, что израильские войска "полностью уничтожат ХАМАС".