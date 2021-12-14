В Израиле найдены древние фрагменты библейского свитка

15:21 16 Март Киев, Украина

Уникальная находка обнаружена в Израиле. Как стало известно, в одной из пещер в районе Мертвого моря археологами были обнаружены останки древних рукописных текстов. Как уточняет израильское управление древностей, это фрагменты свитка с библейскими текстами, которым более двух тысяч лет.

"Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили (в районе Мертвого моря) фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума", – отметили в управлении.

В последний раз серию библейских манускриптов I-III века нашли еще в конце 1940-х годов.

Отмечается, что раскопки в труднодоступных местах велись с 2017 года. Их целью было предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне, которая стала мишенью "черных археологов".

Археологи при поддержке волонтеров с помощью дронов обследовали порядка 80 километров пустынных пещер.

Обнаруженные фрагменты греческого свитка Книги Двенадцати Младших Пророков были написаны двумя разными писцами. Специалисты уже реконструировали 11 строк текста из книг пророка Захарии и Наума, обнаружив значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

Ранее сообщалось, что ученые с помощью 3D-моделирования и рентгеновских лучей расшифровали древнейший отрывок Ветхого Завета.