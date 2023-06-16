В Израиле два премьер-министра

19:28 17 мая Киев, Украина

В Израиле произошло историческое событие, лидеры двух партий пришли к соглашению, теперь в стране будет два премьер-министра

В Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера.