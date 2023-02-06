В Италии заявили о массовой хакерской атаке

10:22 06 февраля Киев, Украина

Мишенью глобальной хакерской атаки стали тысячи компьютерных серверов VMware ESXi.



Об этом сообщило в воскресенье Национальное агентство кибербезопасности Италии (ACN), предостерегая организации принять меры для защиты своих систем, сообщает Reuters.



Хакерская атака имела целью использовать уязвимость программного обеспечения, заявил генеральный директор ACN Роберто Балдони, добавив, что она имела массовый характер.



Представитель VMware заявил, что компания-разработчик программного обеспечения знает об уведомлении регулятора и что она выпустила патчи в феврале 2021 года, когда обнаружила уязвимость, которая сейчас эксплуатируется, и призвала клиентов применить патч, если они этого еще не сделали.



Итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на ACN сообщило, что серверы были скомпрометированы в других европейских странах, таких как Франция и Финляндия, а также США и Канада.



Десятки итальянских организаций, вероятно, пострадали, и многие другие были предупреждены о необходимости принять меры, чтобы избежать блокировки их систем.



Клиенты Telecom Italia сообщили о проблемах с интернетом ранее в воскресенье, но эти две проблемы не были связаны между собой.



Американские чиновники по кибербезопасности заявили, что они оценивают влияние этих инцидентов.