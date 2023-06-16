В Италии затонула прогулочная лодка, погибли четыре человека

На озере Маджоре на севере Италии из-за непогоды затонула прогулочная лодка с иностранными туристами. Четыре человека погибли, двадцать — спасли.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Отмечается, что инцидент произошел 28 мая около 19.00. На озере поднялся сильный шторм и ветер, в результате чего опрокинулась и затонула лодка, на которой праздновала день рождения группа туристов. На борту также находились члены экипажа.
Четверо человек в результате аварии погибли. Часть туристов сама добралась до берега вплавь, еще часть спасли прибывшие на место лодки.
Трое человек были госпитализированы с незначительными травмами. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Отмечается, что инцидент произошел 28 мая около 19.00. На озере поднялся сильный шторм и ветер, в результате чего опрокинулась и затонула лодка, на которой праздновала день рождения группа туристов. На борту также находились члены экипажа.
Четверо человек в результате аварии погибли. Часть туристов сама добралась до берега вплавь, еще часть спасли прибывшие на место лодки.
Трое человек были госпитализированы с незначительными травмами. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте.
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