В Италии запретили футболистам использовать номер 88: в чем причина

11:20 28 июня Киев, Украина

Италия запретила футболистам носить футболки с номером 88 в рамках инициативы, направленной на борьбу с антисемитизмом в местном футболе. Такое решение связано с использованием этого числа в неонацистских группировках.

Об этом сообщает пресс-служба Итальянской футбольной федерации (FIGC).



В марте во время матча чемпионата Италии между "Лацио" и "Ромой" (1:0) болельщик "Лациале" был замечен на стадионе с футболкой с номером 88 и фамилией Гитлерсон. Еще двоих фанатов команды обвинили в антисемитском поведении за исполнение "римских салютов" – нацистского поздравления. Руководство "Лацио" пожизненно запретило этим болельщикам посещать "Стадио Олимпико" – домашнюю арену команды.



В рамках борьбы с антисемитизмом итальянское правительство подписало с FIGC соглашение, запрещающее футболистам использовать номер 88 – отсылку к поздравлению "Гайль Гитлер". Декларация также запрещает любые символы, напоминающие о нацизме и дает арбитрам право останавливать матчи из-за антисемитских возгласов и действий.



Как отметил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, в дальнейшем Кабинет министров и Итальянская футбольная федерация создадут новое соглашение. Последняя будет иметь целью продолжить борьбу с расизмом и дискриминацией в спорте.