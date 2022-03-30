В Италии вводят комендантский час

14:11 04 ноября Киев, Украина

Правительство Италии вынуждено ужесточить карантинные мероприятия в стране. Так, согласно постановлению с 5 ноября будет введено ограничение на выход из дома с 22:00 до 05:00, студенты переведены на дистанционную форму обучения, а торговые центры прекратят свою работу по выходным дням.



Сейчас срок окончания действия ограничений установлен на 3 декабря.



В этот период в стране прекратят работу выставки и музеи, а торговые центры не будут работать по выходным и праздничным дням. Студентов полностью переведут на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничат до 50%.



Дополнительные ограничения в отдельных регионах будут устанавливаться в зависимости от развития в них ситуации с Сейчас срок окончания действия ограничений установлен на 3 декабря.В этот период в стране прекратят работу выставки и музеи, а торговые центры не будут работать по выходным и праздничным дням. Студентов полностью переведут на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничат до 50%.Дополнительные ограничения в отдельных регионах будут устанавливаться в зависимости от развития в них ситуации с коронавирусом

Так, в зоны повышенного риска, к которым сейчас отнесены Ломбардия и Пьемонт, будет запрещен въезд всем, не проживающим в них на постоянной основе. Также там приостановят работу все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости.



В зонах среднего риска, к которым пока относят Апулию, Калабрию и Венето, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, а также закроют все кафе и рестораны.

В «зеленых зонах» будут действовать только все общие ограничения, в том числе введенный ранее запрет на работу ресторанов и баров после 18:00, прекращение работы спортзалов и бассейнов, театров и кинотеатров, а также масочный режим.