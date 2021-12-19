В Италии танк ошибочно обстрелял птицеферму

Итальянская птицеферма пострадала в результате обстрелов военными танками.
Об этом накануне сообщило издание Fanpage.
Инцидент произошел в среду, в итальянской провинции Порденоне, на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка Blindo centauro ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения и погибших птиц только на следующее утро, придя на работу.
Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.
Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.
Инцидент произошел в среду, в итальянской провинции Порденоне, на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка Blindo centauro ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения и погибших птиц только на следующее утро, придя на работу.
Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.
Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.
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