В Италии танк ошибочно обстрелял птицеферму

14:20 19 Март Киев, Украина

Итальянская птицеферма пострадала в результате обстрелов военными танками.

Об этом накануне сообщило издание Fanpage.



Инцидент произошел в среду, в итальянской провинции Порденоне, на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка Blindo centauro ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения и погибших птиц только на следующее утро, придя на работу.



Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.



Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.