В Италии проснулась огненная гора Этна

06:27 15 декабря Киев, Украина

На побережье итальянского острова Сицилия 14 декабря началось извержение вулкана Этна, лавовые фонтаны были видны за несколько километров от эпицентра.

Об этом рассказывает портал Volcano Discovery.

Перед извержением вулкан выбросил гигантский столб дыма и пепла, высотой примерно 5 км над уровнем моря. Во время извержения Этны чувствовались подземные толчки. Исследователи сообщили, что поток лавы вышел либо из вершины вулкана, либо из нового бокового отверстия на южном склоне кратера.

Отметим, Этну называют самым высоким вулканом в Европе. На 2018 год ее высота составляла 3 295 метров над уровнем моря. Примечательно, что Этна может просыпаться несколько раз в год, извергая из себя лаву и пепел.