В Италии нашли новую картину Рафаэля

10:04 18 сентября Киев, Украина

В Италии обнаружили новую картину Рафаэля, на которой изображена Мария Магдалена, сообщили эксперты на международной конференции в Перголе.

Об этом пишет итальянское информагентство ANSA.



Картина с изображением лица Кьяры Фанчелли, жены Перуджино (Пьетро Перуджино – художник времен Возрождения в Италии и учителем Рафаэля), была нарисована на деревянной панели из тополя размером 46х34 см. Портрет датирован 1504 годом. Он относится к иностранной частной коллекции и был приписан мастеру эпохи возрождения группой ученых. Группа ученых, исследовавшая портрет, приписала его Рафаэлю.



На следующей неделе в журнале Arts and Sciences будет опубликована статья об исследовании этой картины под названием "Магдалина Рафаэля, когда ученик превосходит учителя".



Что известно о Рафаэле Санти

Рафаэль Санти – итальянский живописец, график и архитектор умбрийской, а впоследствии римской школы. Один из самых ярких представителей искусства эпохи Высокого Возрождения или римского классицизма начала XVI века. За свою недолгую жизнь он стал одним из самых знаменитых и богатых художников Италии. На произведениях Рафаэля изображены преимущественно Мадонны.