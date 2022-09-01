В Италии арестовали имущество архитектора «дворца путина» на €141 млн

18:44 03 августа Киев, Украина

Финансовая гвардия Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло, который имеет гражданство российской федерации. Он находится под следствием, так как не задекларировал доход в размере десятков млн евро с 2013 по 2019 год.

Среди арестованного имущества - недвижимость, вертолет, банковские счета, драгоценности, произведения искусства известных авторов и различные другие предметы роскоши. Стоимость арестованного имущества оценивается в €141 млн.

Архитектор долгие годы работал в России, реализовав десятки различных проектов. В 2014 году он получил российское гражданство.

Чирилло известен своими крупными заказами в россии. В частности, он спроектировал особняк под Геленджиком, который политик Алексей Навальный называл «дворцом путина» и владельцем которого в итоге назвал себя предприниматель Аркадий Ротенберг.