В Испании задержали яхту стоимостью 140 миллионов долларов, принадлежавшую падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова

14:46 15 марта Киев, Украина

Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, бывшего офицера КГБ, главы «Ростех» Сергея Чемезова. Стоимость яхты оценивают примерно в $140 млн. Чемезова считают близким к Путину.



/>Яхта была арестована в порту Барселоны, рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, судно принадлежит одному из «главных олигархов», чье имя он не назвал.



По данным источников Reuters, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.



О судне стало известно после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Архив Пандоры» в октябре 2021 года, согласно которому 34-летняя падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет «Валери» через офшор с Британских Виргинских островов.

После ареста яхты премьер-министр Испании заявил, что в ближайшее время будут арестованы суда других российских олигархов.