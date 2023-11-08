В Испании вспыхнули протесты против закона об амнистии для каталонских сепаратистов

В Испании продолжаются столкновения между полицией и протестующими второй день подряд, выразившими свой протест против предложенного закона об амнистии для каталонских сепаратистов, как сообщает AP.
Вчера вечером, в Мадриде, группа протестующих выразила свои недовольства махая испанскими флагами и выкрикивая оскорбления в адрес действующего премьер-министра Педро Санчеса. Протестующие попытались прорваться через барьеры, установленные полицией, и в ответ на это, правоохранители применили резиновые пули и дубинки.
По информации официальных источников, акция протеста вблизи штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде собрала около 7000 участников, что вдвое больше, чем в предыдущий день. Подобные акции протеста также прошли в других испанских городах.
Вчера вечером, в Мадриде, группа протестующих выразила свои недовольства махая испанскими флагами и выкрикивая оскорбления в адрес действующего премьер-министра Педро Санчеса. Протестующие попытались прорваться через барьеры, установленные полицией, и в ответ на это, правоохранители применили резиновые пули и дубинки.
По информации официальных источников, акция протеста вблизи штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде собрала около 7000 участников, что вдвое больше, чем в предыдущий день. Подобные акции протеста также прошли в других испанских городах.
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