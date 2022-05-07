В Испании возможен переход на четырехдневную рабочую неделю

11:58 05 декабря Киев, Украина

Следуя примеру некоторых крупных фирм, в Министерстве труда Испании решили рассмотреть вопрос о возможности перевода страны на сокращенную (четырехдневную) рабочую неделю. В ведомстве рассчитывают, что такое решение поможет повысить занятость жителей ЕС и создать новые рабочие места.

О том, что правительство рассматривает возможность сокращения рабочего времени, заявил вице-премьер Пабло Иглесиас. В интервью телеканалу TVE он подчеркнул, что всегда выступал за это.

"Я знаю, что Министерство труда и Иоланда Диас (министр, - ред.) изучают это", - сказал Иглесиас.

Отвечая на вопрос о том, когда в Испании может быть внедрена четырехдневка, вице-премьер отметил, что все зависит от Министерства труда.

Предполагается, что люди будут работать 32 часа в неделю, но их зарплата не уменьшится.

Властям придется еще обсудить данное предложение с профсоюзами и промышленными группами.

Ранее сообщалось, что в Израиле решит лотерея, какие ТРЦ откроют в карантин. Изначально владельцы должны заверить, что будут соблюдать все карантинные меры.