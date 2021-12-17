В Испании узаконили процедуру эвтаназии

Испания стала шестой страной в мире и четвертой в Европе, которая узаконила "самоубийство с медицинской помощью".
Противники закона считают, что это выбор на пользу смерти, а не медицины. Сторонники же апеллируют тем, что это право человека, а не обязанность.
Сенат Испании поддержал законопроект, который разрешает в стране проводить процедуру эвтаназии. Об этом сообщает CNN.
Решение поддержало 202 депутата, против проголосовали 131 депутата. Закон предусматривает процедуру эвтаназии людям, страдающим серьезными хроническими заболеваниями без шансов на выздоровление и с невыносимыми страданиями.
Закон вступит в действие через три месяца. Процесс эвтаназии будет происходить введением вещества пациентам медицинским сотрудником. Этот процесс получил термин "самоубийство с медицинской помощью".
Депутат от партии Vox Лурдес Мендес заявила, что, проголосовав за легализацию эвтаназии, парламент выбрал смерть вместо медицины. Политик собирается подать апелляцию в Конституционный суд Испании.
По словам сторонницы закона, эвтаназия — это право, а не обязанность.
Сенат Испании поддержал законопроект, который разрешает в стране проводить процедуру эвтаназии. Об этом сообщает CNN.
Решение поддержало 202 депутата, против проголосовали 131 депутата. Закон предусматривает процедуру эвтаназии людям, страдающим серьезными хроническими заболеваниями без шансов на выздоровление и с невыносимыми страданиями.
Закон вступит в действие через три месяца. Процесс эвтаназии будет происходить введением вещества пациентам медицинским сотрудником. Этот процесс получил термин "самоубийство с медицинской помощью".
Депутат от партии Vox Лурдес Мендес заявила, что, проголосовав за легализацию эвтаназии, парламент выбрал смерть вместо медицины. Политик собирается подать апелляцию в Конституционный суд Испании.
По словам сторонницы закона, эвтаназия — это право, а не обязанность.
В настоящее время эвтаназия является законной лишь в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии.
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