В Испании узаконили процедуру эвтаназии

"Последние четыре года жизни Луис был полностью парализован, но сохранил свои когнитивные способности. Не было никакого лечения, чтобы облегчить его боль. Боль была настолько ужасной, что он не хотел спать по ночам, потому что знал, что следующий день будет еще хуже", — заявила сторонница закона журналистка Асун Гомес Буэно.