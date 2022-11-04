В Испании прошла акция протеста с требованием повысить заработную плату

09:16 04 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает AP.



Члены профсоюзов UGT и CCOO прошли маршем по испанской столице под лозунгом "Зарплата или конфликт". Профсоюзы требуют от правительства и бизнес-лидеров Испании согласиться на повышение минимальной заработной платы сверх нынешней 1000 евро в месяц в ответ на безудержную инфляцию, которая лишь недавно начала замедляться. В Мадриде в четверг, тысячи испанских рабочих вышли на марш протеста , организованный крупнейшими профсоюзами Испании, с требованием повысить заработную плату, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.Об этом сообщает AP.Члены профсоюзов UGT и CCOO прошли маршем по испанской столице под лозунгом "Зарплата или конфликт". Профсоюзы требуют от правительства и бизнес-лидеров Испании согласиться на повышение минимальной заработной платы сверх нынешней 1000 евро в месяц в ответ на безудержную инфляцию, которая лишь недавно начала замедляться.

"Сегодня, к сожалению, из-за ситуации, с которой мы столкнулись, зарплаты не покрывают наши основные потребности", - сказала участница марша 55-летняя Кармен Трояно.



Как и в других странах, в Испании наблюдается рост цен, вызванный повышением стоимости топлива, которое усилилось в результате вторжения россии в Украину, что привело к сокращению поставок. Повышение цен на продукты питания в Европе вызвало протесты по всему континенту. Повышение процентных ставок, используемое монетарными властями для снижения инфляции, также привело к росту ипотечных платежей.



Католическая благотворительная организация "Каритас" опубликовала в четверг отчет, в котором пришла к выводу, что три из 10 испанских семей не имеют финансовых ресурсов для поддержания "достойных условий жизни".



Инфляция в Испании достигла пика этим летом на уровне 10,8% в июле и умеренно замедлилась до 7,3% в октябре.



Президент испанской ассоциации владельцев бизнеса CEOE, которая ведет переговоры с профсоюзами и правительством о зарплатах, заявил, что повышение может быть, если они не будут индексироваться непосредственно к инфляции.