В Испании прошла акция протеста с требованием повысить заработную плату

В Мадриде в четверг, тысячи испанских рабочих вышли на марш протеста, организованный крупнейшими профсоюзами Испании, с требованием повысить заработную плату, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.
Об этом сообщает AP.
Члены профсоюзов UGT и CCOO прошли маршем по испанской столице под лозунгом "Зарплата или конфликт". Профсоюзы требуют от правительства и бизнес-лидеров Испании согласиться на повышение минимальной заработной платы сверх нынешней 1000 евро в месяц в ответ на безудержную инфляцию, которая лишь недавно начала замедляться.
Об этом сообщает AP.
Члены профсоюзов UGT и CCOO прошли маршем по испанской столице под лозунгом "Зарплата или конфликт". Профсоюзы требуют от правительства и бизнес-лидеров Испании согласиться на повышение минимальной заработной платы сверх нынешней 1000 евро в месяц в ответ на безудержную инфляцию, которая лишь недавно начала замедляться.
Как и в других странах, в Испании наблюдается рост цен, вызванный повышением стоимости топлива, которое усилилось в результате вторжения россии в Украину, что привело к сокращению поставок. Повышение цен на продукты питания в Европе вызвало протесты по всему континенту. Повышение процентных ставок, используемое монетарными властями для снижения инфляции, также привело к росту ипотечных платежей.
Католическая благотворительная организация "Каритас" опубликовала в четверг отчет, в котором пришла к выводу, что три из 10 испанских семей не имеют финансовых ресурсов для поддержания "достойных условий жизни".
Инфляция в Испании достигла пика этим летом на уровне 10,8% в июле и умеренно замедлилась до 7,3% в октябре.
Президент испанской ассоциации владельцев бизнеса CEOE, которая ведет переговоры с профсоюзами и правительством о зарплатах, заявил, что повышение может быть, если они не будут индексироваться непосредственно к инфляции.
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