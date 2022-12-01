В Испании письма со взрывчаткой получили премьер, компания-производитель оружия и база ВВС

В Испании, кроме посольства Украины, конверт со взрывным устройством также получили местная компания Instalaza, производящая в частности оружие для Украины, база ВВС Испании и премьер-министр страны Педро Санчес.
Как пишет El Periodico, днем 30 ноября полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza уведомление о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, что отправили посольству Украины в Мадриде.
Полиция оцепила территорию завода, а движение транспорта и пешеходов на близлежащих улицах перекрыто.
Вечером специалисты совершили контролируемый взрыв пакета. Операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция начала сбор вещественных доказательств для анализа содержимого пакета.
Instalaza – компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, производящая оружие по государственному оборонному заказу правительства Испании для помощи Украине.
В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, используемые украинской армией в войне с россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.
Третье взрывное устройство обнаружили в конверте, который отправили на базу ВВС Испании, расположенную в Торрехон-де-Ардосе вблизи Мадрида.
Как сообщили в Минобороны Испании, между 3:00 и 4:00 утра 1 декабря офицеры службы безопасности ВВС обнаружили подозрительный конверт, после рентгеновского анализа обнаруживший, что он содержит "определенный механизм".
Подозрительный конверт был адресован Спутниковому центру. Сверток не взорвался, и никто не пострадал.
Спутниковый центр Европейского Союза (Satcen) предоставляет Украине стратегическую информацию с момента российского вторжения.
Полиция проверяет, есть ли связь между письмом, направленным в посольство Украины в Мадриде, при взрыве которого пострадал сотрудник, и письмом компании Instalaza.
Как пишет El Mundo, четвертый конверт со взрывчаткой утром 1 декабря поступил в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Нацполиция сообщила Национальному суду о перехвате конверта с пиротехническим материалом на имя главы исполнительной власти.
По данным источников во внутренних делах, Государственный секретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес получил конверт, подобный "по своим характеристикам и содержимому" тем, которые получили в посольстве Украины в Мадриде, компании Instalaza в Сарагосе, на авиабазе Торрехон. Конверт поступил по обычной почте.
Санчес пообещал выступить с официальным заявлением по поводу этих событий.
Как пишет El Periodico, днем 30 ноября полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza уведомление о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, что отправили посольству Украины в Мадриде.
Полиция оцепила территорию завода, а движение транспорта и пешеходов на близлежащих улицах перекрыто.
Вечером специалисты совершили контролируемый взрыв пакета. Операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция начала сбор вещественных доказательств для анализа содержимого пакета.
Instalaza – компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, производящая оружие по государственному оборонному заказу правительства Испании для помощи Украине.
В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, используемые украинской армией в войне с россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.
Третье взрывное устройство обнаружили в конверте, который отправили на базу ВВС Испании, расположенную в Торрехон-де-Ардосе вблизи Мадрида.
Как сообщили в Минобороны Испании, между 3:00 и 4:00 утра 1 декабря офицеры службы безопасности ВВС обнаружили подозрительный конверт, после рентгеновского анализа обнаруживший, что он содержит "определенный механизм".
Подозрительный конверт был адресован Спутниковому центру. Сверток не взорвался, и никто не пострадал.
Спутниковый центр Европейского Союза (Satcen) предоставляет Украине стратегическую информацию с момента российского вторжения.
Полиция проверяет, есть ли связь между письмом, направленным в посольство Украины в Мадриде, при взрыве которого пострадал сотрудник, и письмом компании Instalaza.
Как пишет El Mundo, четвертый конверт со взрывчаткой утром 1 декабря поступил в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Нацполиция сообщила Национальному суду о перехвате конверта с пиротехническим материалом на имя главы исполнительной власти.
По данным источников во внутренних делах, Государственный секретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес получил конверт, подобный "по своим характеристикам и содержимому" тем, которые получили в посольстве Украины в Мадриде, компании Instalaza в Сарагосе, на авиабазе Торрехон. Конверт поступил по обычной почте.
Санчес пообещал выступить с официальным заявлением по поводу этих событий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии