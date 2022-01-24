В Испании 28-летний сын четвертовал и съел собственную мать

В испанском Мадриде 28-летний мужчина в состоянии аффекта убил собственную мать, затем расчленил ее тело и питался им до прихода полиции.
Об этом пишет Daily Mail.
28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней матерью Марией Соледад Гомес.
По данным следствия, он после ссоры задушил женщину, расчленил ее тело и ел по кусочкам в течение двух недель.
Части тела полиция нашла в холодильнике. Голова, руки и сердце убитой женщины лежали просто на кровати. Тело матери Гомес разрезал на более чем тысячу кусочков.
Тревогу забила подруга убитой, сообщившая в полицию, что не видела ее больше месяца.
На суде каннибал утверждал, что совершил убийство в состоянии "психотического эпизода". Также он заявил, что слышал "скрытые сообщения", когда смотрел телевизор, и голоса, говорящие ему: "Убей свою маму".
На прошлой неделе мужчина заявил, что раскаивается.
Правоохранители выяснили, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.
Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы.
28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней матерью Марией Соледад Гомес.
По данным следствия, он после ссоры задушил женщину, расчленил ее тело и ел по кусочкам в течение двух недель.
Части тела полиция нашла в холодильнике. Голова, руки и сердце убитой женщины лежали просто на кровати. Тело матери Гомес разрезал на более чем тысячу кусочков.
Тревогу забила подруга убитой, сообщившая в полицию, что не видела ее больше месяца.
На суде каннибал утверждал, что совершил убийство в состоянии "психотического эпизода". Также он заявил, что слышал "скрытые сообщения", когда смотрел телевизор, и голоса, говорящие ему: "Убей свою маму".
На прошлой неделе мужчина заявил, что раскаивается.
Правоохранители выяснили, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.
Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы.
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