В Испании 28-летний сын четвертовал и съел собственную мать

В испанском Мадриде 28-летний мужчина в состоянии аффекта убил собственную мать, затем расчленил ее тело и питался им до прихода полиции.

Об этом пишет Daily Mail.28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней матерью Марией Соледад Гомес.По данным следствия, он после ссоры задушил женщину, расчленил ее тело и ел по кусочкам в течение двух недель.Части тела полиция нашла в холодильнике. Голова, руки и сердце убитой женщины лежали просто на кровати. Тело матери Гомес разрезал на более чем тысячу кусочков.Тревогу забила подруга убитой, сообщившая в полицию, что не видела ее больше месяца.На прошлой неделе мужчина заявил, что раскаивается.Правоохранители выяснили, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы.