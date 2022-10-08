В Ирландии произошел взрыв на автозаправочной станции

На окраине ирландского села Креслох в пятницу вечером произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате которого погибли не менее трех человек, есть также раненые.
Об этом сообщает The Irish Times.
В результате взрыва была полностью разрушена АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснули окна в соседних зданиях.
Кроме АЗС, в здании, где произошел взрыв, были расположены магазин, парикмахерская и другие предприятия.
На место аварии прибыли правоохранители, спасатели и медики, а также родственники людей, которые, как считается, могут находиться под завалами.
Дороги в Креслох на время обследования завалов перекрыли, а местный отель перестал принимать бронирование, чтобы разместить у себя чрезвычайников.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования жителям Креслоха и родственникам погибших и раненых.
Причину взрыва пока не называют.
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