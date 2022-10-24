В Иркутске на жилой дом упал истребитель Су-30

00:05 24 октября Киев, Украина

«Гордость российского военного авиапрома», военные самолеты Су-30 и Су-34, как показывает практика, не только не могут внести что-то существенное в ход боевых действий, но и представляют угрозу для жителей россии.

В воскресенье в Иркутске во время "испытательного" полета потерпел крушение истребитель Су-30 и упал на двухэтажный жилой дом. Оба пилота погибли.

Местное издание «Твой Иркутск» сообщает, что проходили "летные испытания", в которых участвовали два борта Су-30. По информации издания, экипаж одного из самолетов 20 минут не выходил на связь. Предположительно, пилоты задохнулись из-за разгерметизации корпуса. На дом рухнул уже полностью неуправляемый самолет.



Момент крушения попал на видео.

Это уже вторая за неделю авиакатастрофа с участием истребителя. 17 октября истребитель Су-34, упал на жилую многоэтажку в Ейске. Тогда погибли 15 человек.