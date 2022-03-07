В Иране заявляют, что уже выплатили компенсации некоторым семьям жертв рейса МАУ

18:16 07 Июнь Киев, Украина

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что правительство страны уже выплатило компенсации некоторым родственникам погибших пассажиров рейса МАУ

Об этом он сообщил по результатам переговоров с Украиной по соответствующему вопросу.

"К этому моменту некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации.", - говорится в его видеозаявлении, опубликованном посольством Ирана в Украине в Twitter.

"Суммы компенсаций значительно увеличились в сравнении с теми объемами, какие мы должны были выплатить согласно с нашими международными обязательствами. Правительство утвердило постановление, согласно с которым за каждого погибшего необходимо выплатить $150 тыс. семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам - согласно нормам относительно права наследования", - пояснил Бахарванд.

Он также сообщил, что на переговорах в Киеве обсудили основные аспекты, связанные с катастрофой, а также вопросы гражданской авиации, безопасности, военной, уголовной и судебной юрисдикции.



Бахарванда также рассказал о судебном процессе.

"К этому времени прокурор подготовил обвинительный акт, который был передан в суд, чтобы уважаемые судьи рассмотрели это дело. Сейчас трое судей изучают это дело. Если будет в данном деле выявлена халатность, если будет доказана вина определенных лиц, к ним будут применены соответствующие правовые меры согласно закону", - заверил он.

Дипломат напомнил, что Иран пришел к выводу, что "этот трагический инцидент произошел в результате человеческой ошибки".



Бахарванд подчеркнул, что "политизация специализированных вопросов нанесет вред всем".



Напомним, третий раунд переговоров Украины и Ирана состоялся 2-3 июня в Киеве.



Иран предложил выплатить украинским семьям погибших в катастрофе МАУ компенсации в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.