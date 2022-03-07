В Иране заявляют, что уже выплатили компенсации некоторым семьям жертв рейса МАУ

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что правительство страны уже выплатило компенсации некоторым родственникам погибших пассажиров рейса МАУ.
Об этом он сообщил по результатам переговоров с Украиной по соответствующему вопросу.
Он также сообщил, что на переговорах в Киеве обсудили основные аспекты, связанные с катастрофой, а также вопросы гражданской авиации, безопасности, военной, уголовной и судебной юрисдикции.
Бахарванда также рассказал о судебном процессе.
Дипломат напомнил, что Иран пришел к выводу, что "этот трагический инцидент произошел в результате человеческой ошибки".
Бахарванд подчеркнул, что "политизация специализированных вопросов нанесет вред всем".
Напомним, третий раунд переговоров Украины и Ирана состоялся 2-3 июня в Киеве.
Иран предложил выплатить украинским семьям погибших в катастрофе МАУ компенсации в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.
Бахарванд подчеркнул, что "политизация специализированных вопросов нанесет вред всем".
Напомним, третий раунд переговоров Украины и Ирана состоялся 2-3 июня в Киеве.
Иран предложил выплатить украинским семьям погибших в катастрофе МАУ компенсации в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.
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