В Иране задержали актрису из-за высказываний о протестах

10:00 19 декабря Киев, Украина





Как сообщает Time, актрису арестовали "за распространение ложных и искаженных материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений".



Таране Алидусти опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым человеком, недавно казненным по обвинениям в преступлениях, якобы совершенных во время общенациональных протестов. Полиция Ирана задержала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти за "распространение лжи" о протестах, обусловленных гибелью 22-летней Махсы Амини в сентябре после задержания полицией морали за "ненадлежащее ношение хиджаба".Как сообщает Time, актрису арестовали "за распространение ложных и искаженных материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений".Таране Алидусти опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым человеком, недавно казненным по обвинениям в преступлениях, якобы совершенных во время общенациональных протестов.

"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, наблюдающая за этим кровопролитием и не совершающая никаких действий, является позором для человечества", — написала актриса в социальных сетях.

При этом государственное агентство IRNA сообщило, что несколько других иранских знаменитостей "были вызваны в суд из-за публикации провокационного контента". Алидусти была арестована за то, что не предоставила "никаких доказательств, соответствующих ее утверждениям".



8 декабря сообщалось, что иранские силовики казнили первого демонстранта, 23-летнего Мохсена Шекари, задержанного во время масштабных протестов в стране, вызванных смертью Махсы Амини.