В Иране задержали актрису из-за высказываний о протестах

Полиция Ирана задержала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти за "распространение лжи" о протестах, обусловленных гибелью 22-летней Махсы Амини в сентябре после задержания полицией морали за "ненадлежащее ношение хиджаба".
Как сообщает Time, актрису арестовали "за распространение ложных и искаженных материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений".
Таране Алидусти опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым человеком, недавно казненным по обвинениям в преступлениях, якобы совершенных во время общенациональных протестов.
Как сообщает Time, актрису арестовали "за распространение ложных и искаженных материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений".
Таране Алидусти опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым человеком, недавно казненным по обвинениям в преступлениях, якобы совершенных во время общенациональных протестов.
При этом государственное агентство IRNA сообщило, что несколько других иранских знаменитостей "были вызваны в суд из-за публикации провокационного контента". Алидусти была арестована за то, что не предоставила "никаких доказательств, соответствующих ее утверждениям".
8 декабря сообщалось, что иранские силовики казнили первого демонстранта, 23-летнего Мохсена Шекари, задержанного во время масштабных протестов в стране, вызванных смертью Махсы Амини.
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