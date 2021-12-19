В Иране стартовали слушания дела о сбитом самолете МАУ

Иранский военный суд приступил к слушанию дела о сбитии военными пассажирского самолета рейса PS752 в начале прошлого года.
Об этом сообщает AP.
В заседании приняли участие десять подозреваемых военнослужащих разных рангов, семьи погибших и адвокаты, представляющие интересы 103 истцов. Судьи заслушали заявления стороны потерпевших и назначили следующее заседание, дату которого объявят позже.
В то же время на заседании не было украинского посла, ведь, как объяснили Европейской правде в МИД, Иран до сих пор не предоставил в полном объеме документы, о которых просила Украина в рамках запроса о международной правовой помощи.
Слушания стали первыми по делу, которое открыли более 22 месяцев назад. О подозрениях военнослужащим рассказали только в апреле, через месяц после того, как власти Ирака обнародовали финальный отчет расследования, где причиной катастрофы назвали смещение позиции радиолокационной станции военных, что якобы привело к ошибке в связи. В то же время, авторы отчета не назвали имени ни одного ответственного за убытки.
После публикации отчета украинский МИД назвал его "сборником манипуляций", а ООН утверждала, что Иран скрывает обстоятельства катастрофы.
В прошлом году официальное новостное агентство исламской республики сообщало , что правительство страны поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы. Деньги планировали выплатить к первой годовщине ущерба, то есть 8 января 2021 года. Однако, как объясняли в украинском МИДе, это предложение было отвергнуто, ведь сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.
Ранее правозащитники рассказывали, что иранские власти угрожали родным погибших в катастрофе.
Напомним, что украинский самолет регулярного рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился в Иране в начале прошлого года. Судно скрылось с радаров на шестой минуте после взлета. В результате катастрофы погибли 176 человек: все пассажиры и члены экипажа. Иранские военные сообщали, что "нечаянно" сбили самолет.
За год, прошедший с трагедии, украинские правоохранители провели более двухсот процессуальных и следственных действий, а также направили 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны. Украина рассматривает пять версий событий, которые могли привести к авиакатастрофе, однако их содержание – тайна следствия.
Об этом сообщает AP.
В заседании приняли участие десять подозреваемых военнослужащих разных рангов, семьи погибших и адвокаты, представляющие интересы 103 истцов. Судьи заслушали заявления стороны потерпевших и назначили следующее заседание, дату которого объявят позже.
В то же время на заседании не было украинского посла, ведь, как объяснили Европейской правде в МИД, Иран до сих пор не предоставил в полном объеме документы, о которых просила Украина в рамках запроса о международной правовой помощи.
Слушания стали первыми по делу, которое открыли более 22 месяцев назад. О подозрениях военнослужащим рассказали только в апреле, через месяц после того, как власти Ирака обнародовали финальный отчет расследования, где причиной катастрофы назвали смещение позиции радиолокационной станции военных, что якобы привело к ошибке в связи. В то же время, авторы отчета не назвали имени ни одного ответственного за убытки.
После публикации отчета украинский МИД назвал его "сборником манипуляций", а ООН утверждала, что Иран скрывает обстоятельства катастрофы.
В прошлом году официальное новостное агентство исламской республики сообщало , что правительство страны поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы. Деньги планировали выплатить к первой годовщине ущерба, то есть 8 января 2021 года. Однако, как объясняли в украинском МИДе, это предложение было отвергнуто, ведь сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.
Ранее правозащитники рассказывали, что иранские власти угрожали родным погибших в катастрофе.
Напомним, что украинский самолет регулярного рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился в Иране в начале прошлого года. Судно скрылось с радаров на шестой минуте после взлета. В результате катастрофы погибли 176 человек: все пассажиры и члены экипажа. Иранские военные сообщали, что "нечаянно" сбили самолет.
За год, прошедший с трагедии, украинские правоохранители провели более двухсот процессуальных и следственных действий, а также направили 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны. Украина рассматривает пять версий событий, которые могли привести к авиакатастрофе, однако их содержание – тайна следствия.
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