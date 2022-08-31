В Иране опровергли использование рф их спутника для шпионажа

10:19 08 августа Киев, Украина

Иранское космическое агентство опровергло сообщения о возможном использовании россией спутника "Хайям" для шпионажа за Украиной.



Утверждается, что центр управления работой спутника будет находиться на территории Ирана, и все команды, связанные с его контролем и эксплуатацией, с первого дня и сразу после запуска будут выполняться иранскими специалистами.

"Никакая другая страна не будет иметь доступа к этой информации. Слухи о применении спутниковых изображений в военных целях другой страны не соответствуют действительности", – заверили в агентстве.

Также указано, что отправка команд и получение информации с этого спутника "осуществляется полностью по зашифрованному алгоритму".