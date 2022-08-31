В Иране опровергли использование рф их спутника для шпионажа

Иранское космическое агентство опровергло сообщения о возможном использовании россией спутника "Хайям" для шпионажа за Украиной.
Утверждается, что центр управления работой спутника будет находиться на территории Ирана, и все команды, связанные с его контролем и эксплуатацией, с первого дня и сразу после запуска будут выполняться иранскими специалистами.
Также указано, что отправка команд и получение информации с этого спутника "осуществляется полностью по зашифрованному алгоритму".
Напомним, 9 августа по заказу Ирана, россия планирует отправить на орбиту разведывательный спутник «Хайям». Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на западные разведслужбы, что Хайям должен значительно расширить возможности Тегерана по шпионажу за военными объектами на Ближнем Востоке. Однако перед этим, сообщало издание, Москва намеревалась использовать космический аппарат для наблюдения за украинскими вооруженными силами.
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