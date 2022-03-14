В Иране одобрили использование собственной вакцины от коронавируса

07:10 15 июня Киев, Украина

Нехватка COVID-вакцин в мире побуждает страны с развитой фармацевтической индустрией разрабатывать собственный вариант препарата. По сообщению агентства The Associated Press, свою вакцину разработали в Иране. Власти Ирана одобрили экстренное использование первой вакцины от коронавирусной инфекции отечественного производства COVIran Barekat.

По его данным, в основе упомянутого препарата - деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности вакцины начались в конце декабря прошлого года.

Отмечается, что на такой шаг регулятор страны пошел из-за проблем, связанных с импортом COVID-вакцин. Как заявили в Тегеране, массовой вакцинации иранских жителей препятствовали американские санкции.

AP информирует, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страной Ближнего Востока, которая теперь сможет нарастить темпы прививочной кампании.

Напомним, в апреле стало известно, что в Иране началось серийное производство собственной COVID-вакцины. До сентября власти намерены произвести более 30 миллионов доз.