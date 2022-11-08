В Иране назревает конфликт из-за использования россией беспилотников в войне в Украине — The Guardian

08:03 08 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает The Guardian.



Бывший посол Ирана в москве также намекнул, что в министерстве иностранных дел, возможно, не знали всей правды о договоренностях иранских военных и кремля.



Иран более двух месяцев возражал, что продал беспилотники россии, несмотря на то, что эти дроны открыто атаковали инфраструктуру Украины. Несколько дней назад Иран все же заявил, что поставил небольшое количество беспилотников в рф, но якобы перед началом войны. Это объяснение было отвергнуто США и Украиной.



Масих Мохаджери на первой странице газеты Jomhouri-e-Islami выделил три вещи, которые должно было сделать правительство Ирана: посоветовать стороне, которая начала войну, то есть россии, соблюдать международные нормы, запрещающие посягательство на территорию других стран; сказать россии в начале войны, что она не имела права использовать в Украине беспилотники, предоставленные Ираном; поддерживать более крепкие отношения с Украиной.



Обращаясь к министру иностранных дел Ирана, он добавил: "Почему вы не заявили россии после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Кроме того, почему вы открыто не осудили россию за начало войны и почему вы не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой зловещей войне?". Иране начался внутренний раскол из-за поставок смертоносных беспилотников в россию для использования в Украине: известный консервативный священнослужитель страны Масих Мохаджери заявил, что россия является явным агрессором в этой войне и поставки должны быть прекращены.Об этом сообщает The Guardian.Бывший посол Ирана в москве также намекнул, что в министерстве иностранных дел, возможно, не знали всей правды о договоренностях иранских военных и кремля.Иран более двух месяцев возражал, что продал беспилотники россии, несмотря на то, что эти дроны открыто атаковали инфраструктуру Украины. Несколько дней назад Иран все же заявил, что поставил небольшое количество беспилотников в рф, но якобы перед началом войны. Это объяснение было отвергнуто США и Украиной.Масих Мохаджери на первой странице газеты Jomhouri-e-Islami выделил три вещи, которые должно было сделать правительство Ирана: посоветовать стороне, которая начала войну, то есть россии, соблюдать международные нормы, запрещающие посягательство на территорию других стран; сказать россии в начале войны, что она не имела права использовать в Украине беспилотники, предоставленные Ираном; поддерживать более крепкие отношения с Украиной.Обращаясь к министру иностранных дел Ирана, он добавил: "Почему вы не заявили россии после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Кроме того, почему вы открыто не осудили россию за начало войны и почему вы не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой зловещей войне?".

Мохаджери считает, что у правительства Ирана еще есть время для того, чтобы изменить свою позицию в отношении войны против Украины.

"Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Самое меньшее, что Иран мог бы сделать по войне в Украине, –– провести сначала переговоры с обеими сторонами, сформировав посреднический комитет, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня и прекращение войны", –– подчеркнул редактор.

После этого позицию Мохаджери и его критические замечания подхватили и другие иранские газеты.