В Иране нарастают протесты

Ночью 27 октября в Иране прошла одна из самых крупных акций протеста с момента вспышки антиправительственных демонстраций шесть недель назад.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что десятки тысяч человек вышли на улицы во всех крупных городах. Эскалация произошла после того, как полиция открыла огонь по протестующим, отмечавшим 40 дней со дня смерти Махсы Амини, умершей после задержани полицией за якобы "ненадлежащее ношение" хиджаба.
Норвежская организация защиты прав человека в Иране утверждает, что по меньшей мере 234 протестующих, среди которых 29 детей, были убиты силами безопасности во время подавления акций.
Сотни людей прошли по главной улице, скандируя лозунги, включая "Смерть диктатору".
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что десятки тысяч человек вышли на улицы во всех крупных городах. Эскалация произошла после того, как полиция открыла огонь по протестующим, отмечавшим 40 дней со дня смерти Махсы Амини, умершей после задержани полицией за якобы "ненадлежащее ношение" хиджаба.
Норвежская организация защиты прав человека в Иране утверждает, что по меньшей мере 234 протестующих, среди которых 29 детей, были убиты силами безопасности во время подавления акций.
Сотни людей прошли по главной улице, скандируя лозунги, включая "Смерть диктатору".
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