В Иране казнили еще одного участника антиправительственных протестов

15:01 12 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Mizan. Иране казнили второго участника общенациональных протестов, его обвинили в "ведении войны против Бога" и приговорили к повешению.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Mizan.

"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в (священном шиитском городе) Мешхед сегодня утром... Его приговорили к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как он ударил ножом двух сотрудников сил безопасности", - говорится в сообщении .

Это уже вторая казнь, связанная с массовыми антиправительственными протестами в Иране. Еще одного демонстранта Мохсена Шекари повесили 8 декабря из-за того, что он ранил ножом охранника и заблокировал движение на одной из улиц Тегерана. Правозащитные группы заявили, что Шекари пытали и заставили признаться, а Соединенные Штаты и их союзники осудили смертную казнь.



Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила , что иранские власти добиваются смертной казни по меньшей мере для 21 человека в рамках фиктивных судебных процессов, призванными запугать участников народного восстания, охватившего Иран.



По данным правозащитной иранской организации Iran Human Rights, по состоянию на 7 декабря и с начала общенациональных протестов в Иране погибли по меньшей мере 458 человек, в том числе 63 ребенка и 29 женщин.