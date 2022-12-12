В Иране казнили еще одного участника антиправительственных протестов

В Иране казнили второго участника общенациональных протестов, его обвинили в "ведении войны против Бога" и приговорили к повешению.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Mizan.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Mizan.
Это уже вторая казнь, связанная с массовыми антиправительственными протестами в Иране. Еще одного демонстранта Мохсена Шекари повесили 8 декабря из-за того, что он ранил ножом охранника и заблокировал движение на одной из улиц Тегерана. Правозащитные группы заявили, что Шекари пытали и заставили признаться, а Соединенные Штаты и их союзники осудили смертную казнь.
Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила , что иранские власти добиваются смертной казни по меньшей мере для 21 человека в рамках фиктивных судебных процессов, призванными запугать участников народного восстания, охватившего Иран.
По данным правозащитной иранской организации Iran Human Rights, по состоянию на 7 декабря и с начала общенациональных протестов в Иране погибли по меньшей мере 458 человек, в том числе 63 ребенка и 29 женщин.
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