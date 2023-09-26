В Иране к смертной казни приговорили четырех человек, распространявших поддельный алкоголь

18:29 26 сентября Киев, Украина

Иране четырех человек приговорили к смертной казни за продажу поддельных алкогольных напитков, из-за употребления которых в начале этого года погибли 17 человек.

Об этом пишет Bloomberg.



По словам представителя судебной власти страны Масуда Сеташеши, осужденные были признаны виновными в ряде отравлений алкоголем в июне, в результате которых 191 человек либо ослеплен, либо был госпитализирован в провинции Альборз, к западу от Тегерана. Также 17 человек погибли из-за употребления контрафактного алкоголя.



Сеташеши также сказал журналистам, что несколько других людей были приговорены к заключению за распространение метанола, высокотоксичного вещества, которое часто добавляют в контрабандный алкоголь.



Согласно исламским законам, в Иране распитие и продажа алкогольных напитков запрещено и наказывается законом.