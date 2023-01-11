В Иране из-за протестов приговорили к казни еще троих человек

14:12 11 января Киев, Украина





BBC Судебные власти Исламской республики приговорили к казни еще трех человек по обвинениям в убийстве трех сотрудников сил безопасности во время масштабных протестов в Иране BBC сообщает , что судебный процесс связан с делом об убийстве трех офицеров безопасности в Исфахане: Салеха Мирхашми Балтаги, Маджида Каземи Шейха Шабани и Саида Якуби Курдсафли.

"Мужчин приговорили к смертной казни по обвинению в "мохаребе" - или ведении "войны против Бога", - сообщил судебный сайт новостей Mizan Online.

7 января казнили двоих мужчин — Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни, по обвинению в совершении преступлений во время масштабных протестов.





Список их имен



Правозащитники подготовили отчет, чтобы показать, что случаи произвольных арестов, пыток, сексуального насилия и массового вынесения приговоров по всей стране являются не просто частными случаями, а систематической политикой правительства.



Если говорить об убийствах активистов, то их зафиксировали в 25 провинциях.



В то же время авторы отчета не вносили в него тех, кто умер при подозрительных обстоятельствах вскоре после освобождения, например покончив с собой. Правозащитники подчеркивают – зафиксированные ими цифры, вероятно, демонстрируют лишь меньшую часть того количества После гибели 16 сентября 22-летней курдской иранки Амини после ее ареста за нарушение иранского дресс-кода для женщин, за это время убили не менее 481 человека, в том числе 64 несовершеннолетних, а в ближайшее время собираются казнить еще 109 протестующих.Список их имен публикует организация Iran Human Rights.Правозащитники подготовили отчет, чтобы показать, что случаи произвольных арестов, пыток, сексуального насилия и массового вынесения приговоров по всей стране являются не просто частными случаями, а систематической политикой правительства.Если говорить об убийствах активистов, то их зафиксировали в 25 провинциях.В то же время авторы отчета не вносили в него тех, кто умер при подозрительных обстоятельствах вскоре после освобождения, например покончив с собой. Правозащитники подчеркивают – зафиксированные ими цифры, вероятно, демонстрируют лишь меньшую часть того количества

пострадавших в результате репрессий власти людей.

В опубликованном списке преимущественно имена мужчин, однако есть и женщины, например 22-летняя Мохса Махамади и Бита Хагани. Первую силовики задержали за твит о пророке.



Также в списке немало подростков: можно найти имена 18-летних Фархада Нахаи и Мохаммада Фулади , 17-летнего Аболфазла Мехри Хосейна Хаджилу и даже 16-ти 15-летних детей – Мохаммада Рохшанди-Азада и Али Рахшани-Асад .



Правозащитники говорят, что все они лишены права на доступ к адвокату и справедливому суду.