В Иране 15 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

16:00 20 июня Киев, Украина

В провинции Альборз на севере Ирана произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого 182 человека пострадали, 15 погибли.

Об этом 20 июня сообщило агентство ISNA.

"По состоянию на утро вторника количество отравленных метанолом в Альборге достигло 182. К настоящему времени погибли 15 человек. Еще пятеро находятся в отделении интенсивной терапии", - отметил президент Университета медицинских наук провинции Шахрам Саяди.





Правоохранители выясняют, как Он добавил, что 40 пострадавших нуждались в госпитализации, им оказывается необходимая помощь.Правоохранители выясняют, как алкоголь он мог попасть на рынок.

Стоит отметить, что производство, продажа и употребление алкоголя запрещено в Иране со времен Исламской революции 1979 года.