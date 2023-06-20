В Иране 15 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

В провинции Альборз на севере Ирана произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого 182 человека пострадали, 15 погибли.
Об этом 20 июня сообщило агентство ISNA.
Он добавил, что 40 пострадавших нуждались в госпитализации, им оказывается необходимая помощь.
Правоохранители выясняют, как алкоголь он мог попасть на рынок.
Правоохранители выясняют, как алкоголь он мог попасть на рынок.
Стоит отметить, что производство, продажа и употребление алкоголя запрещено в Иране со времен Исламской революции 1979 года.
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