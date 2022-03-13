В Ираке недалеко от посольства США прогремела серия взрывов

08:55 13 марта Киев, Украина

В Ираке были выпущены несколько ракет в Эрбиле на северо-западе страны. Ракеты упали вблизи консульства США.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Как заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в этом районе упало несколько ракет. Он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.



По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.



В социальных сетях Об этом сообщает The Jerusalem Post.Как заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в этом районе упало несколько ракет. Он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.

По информации Министерства здравоохранения, в результате нападения сообщений о раненых или погибших не было.



Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.