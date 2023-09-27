В Ираке на свадьбе сгорели заживо более 100 человек

15:36 27 сентября Киев, Украина

По меньшей мере 113 человек погибли и более 150 получили ранения в результате пожара, охватившего свадьбу в северной провинции Ниневия в Ираке

Об этом сообщили местные чиновники и службы экстренной помощи, пишет Al Jazeera.



Гражданская оборона Ирака заявила, что по первым сообщениям причиной пожара мог быть фейерверк, который использовался во время празднования.

"Предварительная информация указывает на то, что во время свадьбы использовались фейерверки, что вызвало пожар в зале", - говорится в заявлении органов гражданской обороны.

Корреспондент Al Jazeera Махмуд Абдельвахед рассказал, что фейерверки являются обычной особенностью свадебных празднований в Ираке, и что около 1000 человек присутствовали на праздновании, когда вспыхнул пожар.



По словам Абдельвахеда, вероятно, что вспыхнул воспламеняющийся материал, использованный для строительства зала для проведения мероприятий. Гражданская оборона Ирака также сообщила о наличии сборных панелей в зале мероприятия, которые были "очень легковоспламеняющимися и противоречащими стандартам безопасности".

More than 100 dead, 150 injured in fire at Iraq wedding party.#Iraq #fire pic.twitter.com/QFeceqpCA3 — Himanshu Purohit (@Himansh256370) September 27, 2023

"Огонь повлек за собой падение некоторых частей потолка из-за использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов", — говорится в заявлении органов гражданской обороны.

Согласно официальным заявлениям, к месту пожара федеральные власти Ирака и власти полуавтономного курдского региона Ирака направили

машины скорой помощи и медицинские бригады.

Today, a devastating fire erupted during a wedding party in Nineveh Province's Alhamdabya district in Iraq, resulting in over 150 deaths and hundreds of injuries. This heartbreaking incident sheds light on Iraq's alarming lack of safety measures. Notably, there are no fire… pic.twitter.com/pkqyZICHd7 — Saad Murad (@saad_baber) September 27, 2023