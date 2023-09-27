В Ираке на свадьбе сгорели заживо более 100 человек

По меньшей мере 113 человек погибли и более 150 получили ранения в результате пожара, охватившего свадьбу в северной провинции Ниневия в Ираке.
Об этом сообщили местные чиновники и службы экстренной помощи, пишет Al Jazeera.
Гражданская оборона Ирака заявила, что по первым сообщениям причиной пожара мог быть фейерверк, который использовался во время празднования.
Гражданская оборона Ирака заявила, что по первым сообщениям причиной пожара мог быть фейерверк, который использовался во время празднования.
Корреспондент Al Jazeera Махмуд Абдельвахед рассказал, что фейерверки являются обычной особенностью свадебных празднований в Ираке, и что около 1000 человек присутствовали на праздновании, когда вспыхнул пожар.
По словам Абдельвахеда, вероятно, что вспыхнул воспламеняющийся материал, использованный для строительства зала для проведения мероприятий. Гражданская оборона Ирака также сообщила о наличии сборных панелей в зале мероприятия, которые были "очень легковоспламеняющимися и противоречащими стандартам безопасности".
More than 100 dead, 150 injured in fire at Iraq wedding party.#Iraq #fire pic.twitter.com/QFeceqpCA3— Himanshu Purohit (@Himansh256370) September 27, 2023
Согласно официальным заявлениям, к месту пожара федеральные власти Ирака и власти полуавтономного курдского региона Ирака направили
машины скорой помощи и медицинские бригады.
Today, a devastating fire erupted during a wedding party in Nineveh Province's Alhamdabya district in Iraq, resulting in over 150 deaths and hundreds of injuries. This heartbreaking incident sheds light on Iraq's alarming lack of safety measures. Notably, there are no fire… pic.twitter.com/pkqyZICHd7— Saad Murad (@saad_baber) September 27, 2023
Активисты пишут в социальных сетях, что в Ираке нет огнетушителей в общественных местах и свадебных залах. Эта трагедия "подчеркивает несостоятельность правительств Ирака в последние два десятилетия во всем, кроме коррупции. Это решительный призыв к немедленным реформам безопасности и ответственному управлению".
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