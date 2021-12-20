В Иордании предотвратили попытку государственного переворота

11:18 04 Апрель Киев, Украина

Как стало известно, в Иордании предупреждена попытка государственного переворота. По сообщению агентства The Washington Post, под арест взяты 20 высших военных чиновников и руководителей племен. Подозреваемого в подготовке переворота бывшего наследного принца Хамза бен Хусейна посадили под домашний арест.

Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.

"Меня навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил этим утром. Он проинформировал, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", - приводит слова бывшего наследного принца ТАСС.

Хамза бен Хусейн считает правительство коррумпированным и некомпетентным. Он добавил, что ситуация "достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".

40-летний принц - сын покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Тем временем в Офисе президента Украины отреагировали на события в Иордании.