В Иордании предотвратили попытку государственного переворота

Как стало известно, в Иордании предупреждена попытка государственного переворота. По сообщению агентства The Washington Post, под арест взяты 20 высших военных чиновников и руководителей племен. Подозреваемого в подготовке переворота бывшего наследного принца Хамза бен Хусейна посадили под домашний арест.
Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.
Хамза бен Хусейн считает правительство коррумпированным и некомпетентным. Он добавил, что ситуация "достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".
40-летний принц - сын покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.
Тем временем в Офисе президента Украины отреагировали на события в Иордании.
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